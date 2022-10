Campuzano se integra en el grupo Mixto y provoca la desaparición del grupo parlamentario de Vox

La consejera de Educación y diputada, María Isabel Campuzano, ha comunicado a la Asamblea Regional su decisión de abandonar el Grupo Parlamentario Vox para integrarse en el Grupo Parlamentario Mixto.

Campuzano ha tomado la decisión un día después de que el también diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Pascual Salvador, pidiera oficialmente integrarse en las filas del Grupo Mixto. De este modo, desaparece el grupo de Vox en el Parlamento murciano y sus parlamentarios se integrarán en el grupo Mixto.

María Isabel Campuzano ha indicado que "no me he sentido integrada, ni por un partido que no me quiere entre sus filas, ni por unos compañeros que me han tenido al margen de la actividad y decisiones del grupo parlamentario, tanto a nivel político como administrativo".

Ha señalado que desde que aceptó las obligaciones de consejera del Gobierno de la Región de Murcia, "todo mi trabajo, esfuerzo y decisiones han respondido a la responsabilidad y lealtad que tengo ante el Gobierno al que pertenezco" y ha añadido que “basada en la responsabilidad antes mencionada y atendiendo a mi propia conciencia, tomo la decisión anteriormente expuesta y que hago pública mediante este comunicado".

De los cuatro diputados regionales que Vox obtuvo en las elecciones autonómicas, Pascual Salvador era el único que permanecía fiel al partido. Los otros tres fueron expulsados de la formación, aunque una sentencia judicial declaró esta maniobra nula de pleno derecho.

Salvador justifica su decisión de integrarse en el grupo Mixto al considerar que “lo que se llama Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea no representa al partido".