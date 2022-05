Antonio Luengo: "La inacción del Ministerio está matando el Mar Menor. Este año han entrado 816 toneladas de nutrientes por la rambla del Albujón"

El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se ha desplazado hoy hasta la desembocadura de la rambla del Albujón para denunciar nuevamente que la “inacción del Ministerio está matando el Mar Menor”.

Según Luengo, están entrando al Mar Menor 1121 litros por segundo, más de 96.000 m3 al día y 6000 kilos de nutrientes diarios. En lo que llevamos de año, asegura el consejero que han entrado 816 toneladas de nutrientes, mientras que en todo el año 2021 entraron 742 toneladas. El Instituto Español de Oceanografía viene advirtiendo de un nuevo episodio de anoxia en el Mar Menor por el estado de eutrofización de la laguna.

El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente dice que la inacción del Ministerio de Transición Ecológica durante cuatro años es inaceptable y por eso la Comunidad Autónoma ha vuelto a pedir que les ceda la competencias de la cuenca vertiente para acometer el colector norte que rebajaría el acuífero y la entrada de agua en el Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

El titular de Agricultura ha denunciado que el bombeo del Albujón está parado desde el pasado 21 de marzo y que eso está provocando la proliferación de algas en la laguna. El titular de agricultura ha recordado que tras el último episodio de anoxia y mortandad de peces en el Mar Menor denunciaron al Ministerio de Transición Ecológica al considerarlo responsable por no frenar la entrada de agua con nutrientes a través del rambla. "Y todos recordamos cómo acabó" ha dicho a preguntas de los periodistas. El Ministerio Público archivó la denuncia del Gobierno regional contra el Gobierno de España al considerar que no había indicios de su participación concreta en el episodio de mortandad masiva de la laguna del pasado agosto.

Morán rechaza soluciones "ingenieriles"

Preguntado por la cantidad ingente de agua con nutrientes que está entrando en el Mar Menor por la rambla del Albujón, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró en Onda Cero que "lo primero que hay que hacer antes de acometer obras es poner orden y regular la capacidad de carga del acuífero. Se estima que solamente las 8.500 hectáreas de regadío ilegal inyectan 25 hm3 de agua al acuífero".

Sobre la petición de la Comunidad Autónoma de que le ceda las competencias de la cuenca vertiente para acometer el colector norte que rebajaría el acuífero, Morán declaró que el Ministerio está dispuesto a estudiar y a evaluar ambientalmente el proyecto de colector norte que presente la Comunidad Autónoma siempre y cuando esté debidamente “dimensionado” al volumen real de descarga del acuífero a la laguna.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera totalmente "desfasado" el proyecto de colector norte que la CHS sacó a información pública a mediados de 2020 y que es el que reivindica el Gobierno de López Miras.

La CHS recuerda que el bombeo del Albujón depende del riego

Desde la CHS han informado a Onda Cero que el bombeo es una instalación de riego que "solo puede funcionar cuando se riega en el Campo de Cartagena y no se ha podido regar debido a las lluvias de las pasadas semanas".

Están pendientes de que se retomen los riegos normales por lo que desde el organismo de cuenca van a solicitar a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena que comunique su previsión ya que el agua que se bombea precisa de su dilución en el canal del postrasvase para poder tener uso en el regadío.

Desde CHS informan de que "si los volúmenes circulantes son bajos, la mezcla no es apta para el riego" y añaden que siendo importante el bombeo del Albujón "no es la solución ya que solo puede captar 80/90 litros por segundo cuando están entrando más de 560 litros por segundo. No obstante intentaremos retomar el bombeo lo antes posible".