Hugo Morán califica de "ocurrencia por el pánico a una nueva sopa verde" la propuesta de meter oxígeno en el Mar Menor

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán confirma que el Gobierno de la Región de Murcia les ha pedido autorización para meter oxígeno en el Mar Menor mediante microburbujas ante la aparición de tres bolsas de hipoxia en zonas someras, y dice que se trata de “otra ocurrencia más” del Ejecutivo murciano ante el “pánico” a otra sopa verde.

"Se trata de un experimento más de los muchos experimentos, yo diría ocurrencias, que nos viene reglando el Gobierno regional y que supone la puesta en marcha de un plan de marketing publicitario que al final acaban en nada como la araña finlandesa para extraer lodos y fangos. Aquello supuso también todo un rosario de salidas en prensa diciendo que esperaban la autorización del Ministerio. Una ocurrencia más con la que se trata de anticipar cualquier petición de responsabilidades ante el temor a que se visualice la degradación del Mar Menor y eso parece que desata el pánico".

Morán ha informado de que autorizarán la oxigenación con microburbujas si cumple con las exigencias ambientales "pero ya les anticipo que quedará igual que las anteriores peticiones, quedará en nada".

Nivel freático y colector

Sobre el alto nivel freático del acuífero y la petición del Gobierno de la Región de Murcia de que le deje acometer el colector norte, Hugo Morán ha dicho que la Comunidad "solo tiene que presentar un proyecto dimensionado y pedir autorización para que el Ministerio de Transición Ecológica lo evalúe ambientalmente y si es compatible se autoriza. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación".

Dice Morán que la Comunidad no ha presentado ningún proyecto nuevo de colector y que solo ha pedido la activación del colector del plan vertido cero que elaboró el gobierno de Rajoy sobre datos que no se ajustaban a la realidad puesto que se pensaba que el volumen de descarga del acuífero era de 86 hm3 al año y en realidad es de entre 8 y 12 hm3 al año.

Morán ha calificado de “recalcitrantes” las "soluciones ingenieriles" que plantea una y otra vez el Gobierno de la Región de Murcia cuando lo que hay que hacer –dice- es ordenar la capacidad de carga del acuífero. Y se ha referido al caso de la tubería de El Carmolí pendiente de sentencia judicial que ejecutó el Gobierno regional y que pretendía llevar agua desde la rambla del Albujón a la desnitrificadora propiedad de la Comunidad de Regantes Arco Sur que luego utilizarían para riego. "Las ocurrencias suelen traer malas consecuencias" ha dicho Morán.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente considera que sería un "absoluto despropósito el establecer un circuito de exceso de aportaciones solucionándolo con extracciones que vuelven a sumarse al exceso de infiltraciones porque eso terminaría con dos masas de agua colapsadas: el acuífero y el Mar Menor".

Rambla del Albujón

El Secretario de Estado de Medio Ambiente insiste en que "la ordenación de la actividad agraria, la calibración del volumen de agua que se utiliza y los nutrientes que lleva ese agua son competencia autonómica" como han dictaminado los tribunales de justicia y, por tanto, Morán niega que el Ministerio sea responsable de la cantidad ingente de agua con nutrientes que está entrando al Mar Menor a través de la rambla del Albujón: 5,3 hm3 desde enero y del orden de 653 litros por segundo.

"Diera la impresión de que nosotros estuviésemos inyectando agua en el territorio. El Gobierno regional cada vez que se encuentra en una situación de estas características busca desesperadamente alguien a quien lanzar las responsabilidades. El único ámbito en el que no ha conseguido escaparse hasta la fecha es cuando los tribunales de justicia dictaminan que las competencias son suyas. Si hay dejación de funciones en esa ordenación del territorio, las consecuencias acaban apareciendo y han aparecido".

El Secretario de Estado de Medio Ambiente ha dicho que para frenar el flujo de agua que entra por la rambla del Albujón "lo primero que hay que hacer es dejar de inyectar más agua de la que el acuífero es capaz de procesar y por eso la primera medida fue identificar las 8.500 hectáreas de regadío ilegal y que suponen la inyección de 25 hm3 de agua al año".

Según datos de la CHS, a día de hoy, han cortado el suministro de agua a unas 2.000 hectáreas cuando la ministra Ribera se comprometió a que esta primavera habría acabado con todo el regadío ilegal. "Teníamos un calendario de actuación que nos permitía llegar a junio con todos los expedientes culminados. Lo que ha ocurrido es que al mismo tiempo que trabaja la Administración del Estado, también lo hace la Administración de Justicia, y durante los meses de diciembre, enero y febrero, Justicia requirió de todos los efectivos de vigilancia de la CHS para apoyar las actuaciones judiciales sobre el territorio y, por tanto, hubo que postergar la actuación administrativa".

Sobre el cinturón verde alrededor del Mar Menor que el MITECO proyecta, Hugo Morán estima que en dos meses dispondrán de un mapa de posibilidades con propuestas de “custodia del territorio” por parte de muchos colectivos que se están ofreciendo. "Los técnicos sobre el terreno están identificando los terrenos tanto públicos como privados en los que se puede actuar".

Morán ha asegurado que el Ministerio para la Transición Ecológica "se está volcando con el Mar Menor" y anuncia que la ministra Teresa Ribera volverá próximamente al Mar Menor. Admite que el empeoramiento de la laguna le produce "frustración" al considerar que "a los ciudadanos no se les está explicando de dónde venimos, dónde estamos y por dónde vamos a transitar los próximos años". "Casi tres décadas de vertidos agrarios, mineros y de materia debida al deficiente proceso de crecimiento urbanístico en su entorno va a requerir de un largo periodo de tiempo para poder rescatar a la laguna de este proceso de degradación y que ese proceso va a ser lento".

Plan del Tajo

Sobre el Plan de Cuenca del Tajo aprobado por el Consejo Nacional del Agua que recortará el trasvase en 105 hm3 al año, el impacto económico en despidos y la posibilidad de que finalmente el Consejo de Ministros atienda las peticiones del Gobierno de Murcia, el SCRATS y de los socialistas murcianos, Hugo Morán ha dicho que se calcula que son 12.000 las hectáreas afectadas como consecuencia del ajuste de la disponibilidad de recursos hídricos que "prácticamente coinciden con las resultantes de poner orden en el Mar Menor. Es decir, si esas 12.000 hectáreas que están regando sin concesión y, por tanto, compitiendo en régimen de deslealtad con la actividad agraria ordenada en el territorio, estaríamos concluyendo que podríamos tener un sector agrario consolidado en la Región para los próximos años con la capacidad de recursos que el mix de fuentes de abastecimiento ofrece a la Región".

Sobre el rechazo del PSRM-PSOE al plan del Tajo al considerar que la planificación hidrológica "no se ajusta a la realidad", Morán ha dicho que la planificación del Tajo se ajusta a cinco sentencias del Supremo que anularon parte del plan de 2015 por no no haber asignado caudales ecológicos al Tajo por una decisión política" y añade "sería impensable en estos momentos decir que como en algún caso esto puede tener alguna consecuencia no deseada la solución sería no cumplir con las sentencias".