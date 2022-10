Un adolescente de 14 años herido tras ser apuñalado por un compañero de instituto

Los hechos se han producido sobre las nueve y media de la mañana, hora a la que Emergencias recibía varias llamadas para alertar de que un menor precisaba de ayuda sanitaria urgente, porque había sido acuchillado por otro joven.

Los hechos han ocurrido en el Instituto de Educación Secundaria Alfonso Escámez, en el municipio costero de Águilas. Según ha podido saber Onda Cero, el apuñalamiento se ha producido en un cambio de turno entre clase y clase.

Al parecer, uno de los menores ha atacado al otro por la espalda, tras lo cual ha echado a correr y se ha marchado del lugar.

Al lugar se movilizó una ambulancia, para atender al herido. Afortunadamente, la cuchillada no alcanzó zonas vitales y la vida del menor no corre peligro. De hecho, no ha llegado a quedar inconsciente tras la agresión. No obstante, el menor agredido ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca donde va a ser intervenido en quirófano.

La Guardia Civil espera dar en breve con el presunto agresor y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Menores, ya que no ha cumplido la mayoría de edad.

Desde la Consejería de Educación han informado a Onda Cero de que el Observatorio para la Convivencia Escolar está recopilando datos de lo sucedido en el instituto de Águilas.