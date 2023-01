El Real Murcia pregunta por defensas sub23

El Hércules quiere pescar en el Murcia. Quiere llevarse a Manu Pedreño a sus filas para darle los minutos que no está disfrutando en la capital del Segura.

El de Los Garres, que apenas ha tenido participación aquí, ve con buenos ojos su salida al Rico Pérez. Y el conjunto grana, si encuentra un sustituto solvente como central y como lateral derecho, y que además ocupe ficha sub23, también dejaría marcharle.

Según ha podido saber ONDACERO, la comisión deportiva ha preguntado hasta por tres defensas centrales jóvenes, pero de momento no está cerca de llegar a un acuerdo con ninguno de ellos. Desde Alicante, los blanquiazules sí que se han marcado unos plazos. No van a esperar hasta el día 31 por Pedre. Si no se soluciona la situación de mercado pronto, la dirección deportiva dirigida por Paco Peña cambiará el objetivo para encontrar otro zaguero.