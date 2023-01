El Real Murcia podría buscar un lateral diestro sub 23

El mercado de fichajes invernal sigue abierto. Las opciones de que llegue un nueve al Real Murcia sigue difícil. Al menos con Alberto Toril y con Adrián Fuentes, que como contamos el viernes tienen situaciones complejas para volver al club grana. En cualquier caso, otra opción que sí podría abrirse es la de reforzar el lateral diestro.

La más que probable salida de Mario Sánchez, como el propio Mario Simón reconoció hace dos semanas en rueda de prensa, podría no ser la única despedida del vestuario pimentonero. Según publicó el compañero de Onda Cero Alicante, David Esteve, Manu Pedre está siendo vigilado por el Hércules de Alicante, que querría incorporar al defensa murciano debido a su papel la temporada pasada en Segunda Federación. Con estas dos salidas, el lateral derecho podría quedar un poco necesitado.

Un lateral derecho sub23 para completar plantilla

Es cierto que Alberto López rinde muy bien cuando le toca hacer las veces en su perfil menos bueno. El último ejemplo lo tuvimos este sábado en la victoria en el Enrique Roca ante el Bilbao Athletic. Arnau Solá y López dan seguridad a las bandas, como también Javi Rueda, que parece estar en buena forma y haber dicho adiós a su lesión que le tuvo apartado más de un mes y medio de competición.

Pero, por si acaso, la comisión deportiva estaría estudiando la posibilidad de incorporar a otro lateral diestro. Si salen Pedre y Sánchez y si algún fin de semana sufres alguna lesión o sanción, podrías no tener alternativas para la posición. Es por eso que entra la opción de un sub 23, que abra el abanico la lista de fichas sénior y que pueda hacer competencia a Rueda. En el caso de incorporar a un joven no habría problema porque podría tener ficha del filial, aunque actúe con el primer equipo por contrato.