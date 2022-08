Pedro León: "Me fui siendo un niño y llego siendo adulto al Real Murcia, pero tengo la misma ilusión"

El león está de vuelta en Murcia. Pedro León Sánchez es el más aclamado de la nueva plantilla del conjunto grana. Anoche fue presentado el muleño ante la afición pimentonera, que desató pasiones entre los más de 500 espectadores que se dieron cita en el Estadio Enrique Roca.

El centrocampista siente el apoyo de los aficionados desde el primer día y lo que ellos le demandan. "Yo sabía a dónde venía, conozco muy bien la casa, se lo exigente que es y sabía que si aceptaba venir tendría una responabilidad importante. Pero he jugado en la categoría más importante del fútbol y en clubes muy importantes, me siento preparado" apunta Pedro.

El exjugador del Real Madrid vuelve a la capital del Segura para jugar con el equipo que le hizo debutar en el fútbol profesional. "Me fui siendo un niño y vengo siendo adulto. He hecho una vida fuera de aquí y me siento más curtido, con más experiencia, otro jugador diferente; pero con la misma ilusión de seguir haciéndolo bien y aportar mi granito de arena", finaliza el jugador grana.

Los pimentoneros se estrenan el sábado ante el Calahorra en Primera Federación después de conseguir el ansiado ascenso en Alicante. Sin embargo y pese al ascenso, el presidente del Real Murcia, Agustín Ramos, ha declarado en diferentes ocasiones la intención de luchar por buscar el ascenso.