Pedro León: "Agustín Ramos al frente del Real Murcia merece confianza porque lo ha demostrado"

Pedro León transmite armonía, alegría y tranquilidad. El futbolista de Mula se siente a gusto y querido defendiendo la camiseta del Real Murcia. Muy consciente y preparado para lidiar con la presión a la que se enfrenta diariamente al jugar en el club de su ciudad, como él mismo. "Si juego en Primera Federación es por el sentimiento que tengo con el Real Murcia, si no estaría en Segunda".

"Todo el mundo conocía mi sentimiento, quería volver", apunta el centrocampista mientras reconoce su extensa carrera que le ha hecho madurar. Getafe, Eibar, Real Valladolid, Levante y Real Madrid han sido los clubes donde Pedro León ha militando en la máxima categoría del fútbol nacional. En la élite, el muleño ha vivido muchos momentos, algunos buenos y otros no tan buenos, y ha comentado algunos como, el ascenso con el equipo de su vida, su primera temporada granota en Valencia donde tuvo dificultades económicas, su momento en el conjunto blanco de la capital y el gol en San Siro al AC Milán, o el calvario de lesiones que superó en el Eibar y el apoyo que recibió por la entidad vasca.

"Mantengo buena relación con Miku y no tengo noticias de que vaya a salir"

Respecto a los granas, León cree que están siendo muy competitivos y pese a los altibajos considera que está siendo buena. Pide calma respecto a los resultados no tan buenos porque "los rivales también juegan" y no quiere oír hablar de otra cosa que no sea el próximo encuentro del sábado ante el Bilbao Athletic.

Entre las preguntas, el futbolista que destaca por su golpeo con la pierna derecha ha hablado de la buena relación que tiene con Miku, con quien ya compartió vestuario en el Getafe de LaLiga Santander. Del venezolano dice que es un delantero "super contrastado", entiende que "un delantero vive de los goles" y que no ha hecho todos los que les gustaría, pero ha alabado el trabajo del ariete para revertir la situación dentro de la plantilla: "No tengo noticias de que vaya a salir del equipo".

En cuanto a las posibles inversiones y entradas en la entidad del Enrique Roca, Pedro León ha defendido al actual Consejo de Administración: "Tuvimos una comida con Felipe Moreno y luego se rompió todo, pero Pedreño habló con nosotros y nos dijo que estuviésemos al margen porque ellos cumplirían con todas las obligaciones". Con seriedad y con franqueza el medio ha sentenciado: "No tengo dudas en Agustín Ramos porque ya lo ha demostrado".