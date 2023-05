Mario Simón estará al frente del Real Murcia en Amorebieta

El Real Murcia vuelve a tener dudas con la posición del entrenador. A falta de cuatro jornadas para que termine la ligar regular y con una situación compleja en cuanto al calendario, el equipo vuelve a cuestionarse si Mario Simón es el adecuado para el puesto. Y es que el entrenador manchego ha estado permanentemente cuestionado desde que aterrizó al banquillo pimentonero al principio de la 2022-23. Varias veces salvó su ultimátum particular en la temporada pasada, donde incluso consiguió ponerse la corona en Alicante con el ascenso a Primera Federación.

En la 2023-24, la cosa no ha cambiado. Simón, que se ha metido al bolsillo a sus jefes, compañeros y la mayoría del público por su trabajo incansable durante la semana en el terreno de juego y en las oficinas, pero no termina de conseguir el apoyo de una parte de la afición, la más ruidosa.

La derrota contra el Intercity pudo suponer un punto de inflexión para algunos seguidores del Real Murcia, que cantaron "Mario vete ya" y "Simón dimisión" en los últimos minutos del choque en el Enrique Roca. Silbados esos cánticos por casi el resto de aficionados que estaban en el feudo, dicho sea de paso.

Sin embargo, la directiva grana estuvo el domingo y gran parte del lunes en conversaciones, reuniones y llamadas de teléfono para ver qué hacían con el equipo. El trabajo de Felipe Moreno y su grupo de confianza con el Murcia está siendo clave para la buena imagen que está recobrando la entidad, que semana a semana desembolsa dinero para con las administraciones públicas. Aunque en el césped, la plantilla ha bajado el rendimiento.

Aunque algunas fuentes declaraban a este medio que lo vivido el pasado domingo fue una "vergüenza" por la actitud del equipo, después de las primeras horas calientes, el presidente del club y su directiva han llegado a la determinación de que debe ser el mismo Simón quien continúe con la capitanía de este barco, al menos, en Bilbao contra el Amorebieta. ONDACERO publicó en exclusiva mediante las redes sociales dicha información, que corrió como la pólvora entre los aficionados con diversas opiniones al respecto.

No hay nada que garantice que Mario Simón siga al frente del Murcia si no consigue un buen resultado en Urritxe, pero la dificultad de encontrar un sustituto competente para dirigir el banquillo y la inestabilidad que puede provocar romper un proyecto en las últimas jornadas, podrían decantar la balanza a favor de un entrenador manchego pase lo que pase el próximo fin de semana. Sólo el tiempo y el juego de los pimentoneros en el césped dictarán sentencia con un entrenador con el que, pase lo que pase, se ha sido injusto. Después de conseguir un ascenso y tener durante toda la campaña al Real Murcia en puestos de promoción de ascenso pese a que la mayoría de sus jugadores no han vivido la presión de un equipo favorito en la antesala del fútbol profesional o no han jugado en Primera Federación, la presión no ha cesado sus ataques con el preparador de Albacete.