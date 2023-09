Iván Casado: "Vine a La Unión porque me transmitieron confianza y he acertado"

El nuevo fichaje de La Unión Atlético, Iván Casado, compartió sus impresiones sobre el inicio de temporada y su llegada al club en una entrevista concedida a ONDACERO este mediodía. Casado, quien debutó en casa ganando a San Roque de Lepe, expresó su satisfacción con su decisión de unirse al equipo y su entusiasmo por el futuro del club.

"El primer partido con debut en casa, victoria y gol fue muy bueno", declara Casado en referencia al triunfo del equipo en su estreno en el estadio local. "Vine a La Unión porque me transmitieron mucha confianza, me gusta mucho la Región y he acertado en la decisión. Tenemos un vestuario sano y es la clave del éxito", añadió el jugador, destacando el ambiente positivo en la plantilla.

"El Real Murcia tiene una plantilla buena, el rendimiento está por ver. Puede pesar que haya mucha gente nueva, pero tienen que soñar con estar entre los primeros"

Casado también habló sobre las expectativas de La Unión Atlético en la presente temporada: "Tenemos un buen proyecto. El nivel de los compañeros me hace pensar que vamos a competir en todos los campos y ante cualquier rival. Como recién ascendidos tenemos que pensar en permanecer en la categoría y pensar después en cotas más altas", dice.

En cuanto a su visión del actual Real Murcia, equipo del que salió este verano después de dos temporadas, incluyendo un ascenso, Casado es optimista. "Tienen una plantilla buena, el rendimiento está por ver. Puede pesar que haya mucha gente nueva, pero tienen que soñar con estar entre los primeros", comenta sobre el club de Primera Federación. Además, el jugador opina sobre la calidad de la categoría, afirmando: "Un sesenta por ciento de equipos de la categoría competirían en Segunda División sin problemas".

Un Iván Casado, en definitiva, que refleja su confianza en La Unión y su deseo de contribuir al crecimiento del equipo.