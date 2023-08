La firma de Luis María Valero: "Yo no lo sabía"

"Hola Victorio, yo no sabía que eran tan buenas. Yo no sabía que se podía disputar una final del Mundial con tanta casta, con tanta valentía y sobre todo jugando tan bien al fútbol. Las finales suelen ser feas, porque sobre todo hay miedo a perder, Pero lo de ayer fue todo lo contrario. Nuestras jugadoras se olvidaron del miedo y solo tuvieron hambre por ganar. Fue muy emocionante. Ayer iba a ser el último domingo sin partido oficial del Murcia y, por tanto, amenazaba con ser un domingo largo y aburrido. Pero ellas lo convirtieron en un domingo corto y feliz. Yo ayer me sentí con la selección femenina de fútbol como ese dominguero que descubre una playa maravillosa que otros muchos ya disfrutaban desde hace tiempo. Hasta este mundial yo no sabía quiénes eran Aitana Bonmatí, Patricia Caldentei, Olga Carmona o Eva Navarro. Ahora ya lo sé.

Es un sabor muy dulce antes del estreno del Murcia en Granada. Es curioso, después de tantos años del Murcia, siendo pobre y estando a punto de la desaparición, casi que me había acostumbrado al perfil bajo y a los fichajes desconocidos. Pero este año el Murcia llega sobrado a fin de mes y se puede permitir ir a restaurantes caros. Tenemos los nombres y queda que Munúa sepa hacer un equipo con esos nombres. A mi me da un poco de miedo la presión que vamos a tener desde el primer minuto, pero también confío en que al Murcia ya le tocan los buenos tiempos y confío en que, como hizo España Femenina ayer, el hambre de esos buenos tiempos pueda más que la presión y el miedo a perder.

Cambia la chequera, cambia la ambición, pero no cambia una cosa en el Murcia. Hay cientos y cientos de aficionados que hoy están preparando el viaje a Granada exactamente igual que si este Murcia siguiera siendo pobre y comiendo de menú. No son los jugadores, no son los fichajes los que nos hacen grandes. Nos hacen grandes esos que irían a Granada a ver a este Murcia y a cualquier Murcia. Buenas tardes".