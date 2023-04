Un desacertado Real Murcia busca coger impulso

El mal resultado del Enrique Roca del pasado domingo aguó una fiesta extraordinaria en el ambiente pimentonero. Después de depender de sí mismo y de que todo el ambiente fuera positivo, con una fanzone y casi 20.000 personas en la segunda mejor entrada de la temporada, el Atlético Baleares se encontró con un regalo y supo defenderlo. Una ocasión fallida para el Murcia en una jornada propicia, donde también había perdido el Castellón.

Pese a que el choque de ayer no fue bueno, Mario Simón estuvo valiente con su equipo. El Real Murcia mordió desde el inicio y pese a encajar los goles no cesó en llegadas al área rival. Eso sí, las decisiones de los jugadores y el acierto fueron desatinadas. El técnico manchego incluso quemó todas sus armas con la entrada de dos delanteros más en la segunda parte para generar situaciones de peligro en los últimos metros del terreno de juego, aunque sin éxito.

"Todos los equipos están teniendo problemas"

La situación en el equipo grana ha cambiado. Es el 'ahora', el no mirar más allá de la próxima jornada porque todo puede cambiar. Con tantas sorpresas entre los primeros clasificados que siempre se dejan puntos, El cuerpo técnico y su equipo sólo piensa en la próxima jornada ante Osasuna Promesas. Contra un rival que le endosó una goleada en el coliseo grana en la primera vuelta, nada más y nada menos.

La tertuliana del programa, Ana López, ha preferido "no personalizar los errores, porque en 85 minutos el equipo no fue capaz de darle la vuelta al resultado". Por otro lado, también recuerda: "La afición siempre ha pedido más delanteros para meter más goles, y el partido nos ha demostrado que no es así". En definitiva, apunta, un Murcia al que le faltó "acierto" pero en un grupo donde todos están "teniendo problemas", sentencia.

En cualquier caso, la semana para los granas se antoja larga, ya que mañana hay junta de accionistas en el estadio Enrique Roca, la primera con Felipe Moreno al mando, y el miércoles hay prevista una comida de club para motivar a la gente en el tramo final de la temporada. Por otro lado, la búsqueda de un director deportivo, según ha podido saber ONDACERO, está paralizada. La directiva se ha dado unos días, incluso podría durar hasta el mes de mayo, para dar un paso adelante con la búsqueda de alguien que lidere la comisión deportiva.