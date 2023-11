Vol. 344 'Canciones (poco) católicas'

El programa de hoy está dedicado a las ‘canciones católicas’ españolas contemporáneas. O más bien debería decir ‘canciones (poco) católicas). Hacéis bien en suponer que la inspiración del tema ha venido del estreno de la serie de los javis “La Mesías”. Tengo que reconocer que la serie me ha parecido un derroche de creatividad y saber hacer, pero lo que, sin duda, más me ha sorprendido ha sido la calidad de las actuaciones. Por decirlo pronto, no parece española.

La serie, cercana al thriller, supone un relato de ficción que sin embargo guarda muchos parecidos con la historia de Flos Mariae, el grupo que se viralizó en 2013, en el que siete hermanas de los dieciséis de la familia Bellido Durán le cantaban a Dios y a la fe católica por una promesa que le habían hecho a la Virgen María.

La madre, María Durán de Bellido, que aseguraba que hablaba directamente con Dios, fue la fundadora de CatholicosOnLine, web con su propia televisión, gloria.tv, y se unió al grupo para su cuarto CD después de superar el cáncer que finalmente acabó con su vida. Os recomiendo que escuchéis el tema “Gracias por las condolencias”. Insuperable. Por cierto, todas las labores que realiza la familia son "sin ánimo de lucro y para mayor gloria de Dios".

El padre, Javier Bellido, que supuestamente inspiró al personaje interpretado en la serie por un magistral Albert Pla, le dedicó estos versos a su difunta mujer:

En el día de tu muerte

Mujer audaz y valiente

con un tesón envidiable,

esposa como no hay dos;

Tú viviste heroicamente,

tu maternidad responsable

dio 16 hijos a Dios.

Esposa y madre ejemplar,

fuiste al padre, vaya suerte,

aunque sufra por tu muerte,

sufro y no quiero llorar

porque tu rostro sereno refleja la paz celestial.

Tú que fuiste buena y fiel

ya vives feliz con él.

Javier Bellido.

Texto: Tatiana Tehreshkova