Vol. 325 "Complejos"

Uno de los riesgos de quedarme (casi) sólo ante la audiencia es el riesgo de utilizar el micro como confesionario, y a mi querido Julián como confesor.

Tirando de memoria –que no poniéndome nostálgico–, seguramente mis primeros programas televisivos lúdicos y educativos con algún contenido musical fueron: Barrio Sésamo (1979-85) –porque incluía los sketches de los Muppets tomados prestados de Sesame Street (1969), el programa del genial creador estadounidense Jim Henson en el que se había basado–, Sabadabada (1981) –con Torrebruno y la marioneta Horacio Pinchadiscos–, La Cometa Blanca (1981-83), La Edad de Oro (1983-85) –con la Movida de la Chamorro– y La Bola de Cristal (1984-88) –de la visionaria Lolo Rico–. Popgrama (1977-81) o Aplauso (1978-83) me pillaron de muy crío, algún recuerdo que me influyó posteriormente también tengo. Pero El Kiosko (1984-87), presentado por Verónica Mengod y el muñeco Pepe Soplillo –al que ponía voz Pepe Carabias, el único español que trabajó con Henson–, me pilló de preadolescente.

Precisamente «orejas de soplillo» fue el primer insulto que recuerdo, justo antes de que me acusaran paradójicamente de «drogadicto» por poner música en bares de moda pero sin probar estupefaciente alguno. Lo de «gafotas cuatro ojos, capitán de los piojos» ya me pilló en la universidad, con algún año de atraso, y seguramente ninguno de mis compañeros helechos hubiera tenido ventaja sobre mí para aplicarme tal mobbing.

Aunque me costa que en las distintas ramas de la psicología los complejos son un asunto serio a tratar, no me cansaré de recomendar siempre músicas salvavidas. Como estas…