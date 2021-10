Vol. 284 "(a) Motor"

No es extraño que desde hace muchos años se me asocie al vehículo sin motor por excelencia: la bicicleta. Pero, como a ella ya le dedicamos un NMHA y últimamente he tenido la suerte de ejercer como viajero en prácticamente todos los medios de trasporte impulsados a motor, hoy gastaremos un poco de combustible fósil para hablar de esas máquinas, conocidas comúnmente como coches o motos, y que tanta fascinación masculina despiertan.

Un ingenioso argumentario de venta, unido a sorprendentes titulares como «La escasez de chips retrasa la entrega de coches nuevos», seguramente no hará más que aumentar el deseo por querer ser propietario del bien más costoso (aunque sujeto a

depreciación) del mercado de consumo. Una innegable herramienta de trabajo e independencia pero de cuestionable accesible mayor estatus (vía préstamo). Véase el caso de las veloces Honda, Yamaha o Ducati, tan asociadas a las crisis de entre décadas.

Como bueno en su oficio que intenta ser uno, para poder entrevistar al relevante artista Benjamin Biolay -cuyo último discazo se titula Grand Prix-, tuve que documentarme someramente en el tema que hoy elijo, puesto que más allá de los caprichos fetichistas de mi juventud poco me interesa el mundo del motor. Ni la elitista escudería italiana Ferrari, ni las inglesas Williams o McLaren de Fórmula 1, ni siquiera la popular estadounidense Ford. Al respecto, mi último gran gasto fue a parar hace trece años y medio a la japonesa Toyota, por desarrollar una tecnología híbrida destinada a mitigar el impacto ambiental. Y reconozco que, como esteta que soy, aún conservo en buen estado una motocicleta Vespa Primavera de 1979 y un automóvil Volkswagen Kafër de 1983, procedente de Alemania R. F. Ambas máquinas simbólicas de sus respectivos pueblos aunque paradójicamente lentas, ruidosas y voraces.