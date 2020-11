No Mires Hacia Atrás 12/11/20

Vol. 249 "Enfermeras"

Tereshkova y Miguel Tébar han realizado un homenaje a las enfermeras que están dando ejemplo, una vez más en esta situación de pandemia. Canciones de enfermeras en No Mires Hacia Atrás, que servirán de terapia para darles fuerza en tiempos de dificultad. Tatiana Tereshkova: “Hace tiempo tuve un accidente y estuve mucho tiempo inconsciente. Cuando desperté, una enfermera se sentó a mi lado para asegurarse de que me encontraba bien. Me agarré a su pierna y no le dejé irse. Y no se movió”.