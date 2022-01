Nueva campaña para potenciar las compras en el comercio de proximidad

"Más de Uno Cartagena", con Dámaris Ojeda

La Concejalía de Comercio y COEC han puesto en marcha una nueva campaña de promoción con la que se busca incentivar y potenciar las compras en el comercio de proximidad. hasta el 17 de enero.

CÓMO ENTRAR EN EL SORTEO DEL COCHE

Debemos estar registrados en la aplicación que se encuentra en la web de COEC. Cada vez que realicemos una compra en algún comercio de la ciudad abriremos esta página y pulsaremos en la opción de “validar ticket”. Una vez hayamos pulsado se abrirá un formulario, parecido al que nos pedía anteriormente al registrarnos donde nos pedirá el nombre del comercio, su CIF, fecha de la compra, precio total de compra y por último debemos hacer una fotografía del ticket.

Cuando hayamos acabado este proceso deberemos pulsar la opción de “enviar ticket” y ya habrá enviado su participación. Cuantos más tickets envíe, más probabilidades hay de que pueda llevarse el coche. Es muy importante que no tire los tickets después de haber validado su participación, ya que en caso de ganar el sorteo, se le pedirá el mismo para comprobar su veracidad.

Si por cualquier motivo no puede o no entiende cómo utilizar la aplicación web, en la oficina de COEC podemos ayudarle, en horario de 9’00 a 14’00 h., en la C/ Carlos III, nº 1 de Cartagena.