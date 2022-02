"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.161 - "FastBall", con Juan Ignacio Ferrández

Esta semana en "Tu Canción", vamos con un grupo americano FASTBALL. Una formación que nació en Texas en 1994 y cuatro años más tarde lograron su primer gran éxito. Repasamos temas como "Out Of My Head"; "You´re An Ocean"; "White Collar" y cerramos con "The Way"