Más de un centenar de vehículos de hosteleros se han manifestado en Cartagena convocados por HOSTECAR pidiendo un “protocolo seguro” que permita mantener abiertos los establecimientos

Más de un centenar de vehículos de hosteleros, proveedores, trabajadores, familiares y amigos, se han manifestado esta mañana por las calles de Cartagena convocados por HOSTECAR pidiendo un “protocolo seguro” que permita mantener abiertos los establecimientos hosteleros de la comarca cerrados hace ya 2 semanas por orden de la Comunidad ante el aumento de casos de Covid.

El Presidente de HOSTECAR, Juan José López, quiere que ese protocolo incluya un plan estratégico para que el sector pueda seguir funcionando sin más cierres como ocurre en Madrid, porque a fecha de hoy, no saben ni cuando ni cómo van a volver a subir las persianas y si no esto no es posible, reclama ayudas directas por no poder trabajar.

A la manifestación se han sumado MC y VOX.

El portavoz adjunto de la formación cartagenerista en el Ayuntamiento, Jesús Jiménez, alertaba de que 50.000 empleos están en juego en toda la comarca y pedía un plan de rescate al sector auspiciado por las 3 Administraciones.

Desde VOX, su portavoz, Pilar García, hablaba de un sector criminalizado por la pandemia para el que pide que respeten su derecho constitucional a trabajar y si no pueden que les paguen.