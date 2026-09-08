Vigo empezará a cobrar la tasa turística a partir del 1 de octubre.

Luz verde verde definitiva, en el pleno municipal, a la tasa turística que empezará a abonarse a partir del 1 de octubre. Los viajeros que se alojen en un hotel de 5 estrellas o 4 superior abonarán 2 euros por noche de estancia, los que se alojen en uno de 4, 3 superior, 3 ó 2 estrellas superior pagarán 1,60. La tasa a pagar baja para aquellos que pernocten en los establecimiento de menor categoría, pensiones, albergues y viviendas turísticas. El establecimiento de esta tasa en Vigo fue aprobada con los votos a favor del PSdG y los votos en contra del PP y BNG. Los nacionalistas explicaron su posición afirmando que hay margen de sobra para aumentar la tasa y los populares acusaron al gobierno local de elaborar la tasa sin consenso, de espaldas al sector y poniendo en riesgo la llegada de cruceros al puerto de Vigo, algo que fue negado por el concejal de hacienda, Jaime Aneiros, que explicó que los cruceristas no abonarán nada hasta junio de 2027 y que para el año que viene el puerto prevé aumentar el número de trasatlánticos que llegan a Vigo.