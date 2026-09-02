El Trofeo Príncipe de Asturias celebra su 41ª edición y 30 años de impulso a la vela femenina

Una flota de 80 embarcaciones (cifra límite condicionada por la capacidad de las instalaciones del Monte Real) formada por cruceros ORC, monotipos J80 y los Fígaros del club, será la que participe en los tres días de competición, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.El programa deportivo arrancará el viernes a las tres de la tarde con la primera prueba para los ORC 0-1-2-3-4. Inicialmente está previsto un recorrido costero pero existe la posibilidad de cambiar el formato según las condiciones meteorológicas. Media hora después será el turno de los J80 y de la Gestilar Ladies Cup, que competirán en recorridos barlovento-sotavento en el interior de la bahía de Baiona.El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre la actividad se reanudará a partir de las doce del mediodía. Las clases ORC 0-1-2-3-4, J80 y Ladies Cup afrontarán recorridos barlovento-sotavento, mientras que los ORC 5 y ORC Extra disputarán sus pruebas costeras. El programa contempla un máximo de seis pruebas para los ORC 0-1-2-3-4, nueve para J80 y Ladies Cup y dos para ORC 5 y ORC Extra, siendo necesario completar al menos una prueba para que el trofeo sea válido en cada grupo.