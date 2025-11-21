25 años de prisión para el asesino de Beatriz Lijó

Beatriz Lijó fue asesinada en febrero de 2023 en Baiona. Su expareja la mató cuando ella le abrió la puerta de su vivienda porque él debía entregarle a sus dos hijos con los que había pasado el fin de semana. Los niños presenciaron el asesinato.

Este crimen no llegará finalmente a juicio porque el asesino, Ángel Rodríguez, conocido como Lito, ha reconocido los hechos y aceptado una condena de 25 años de prisión en una vista de conformidad celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El crimen, cometido delante de los dos hijos menores de la pareja, conmocionó a Galicia y se convirtió en uno de los casos más mediáticos de violencia machista en la comunidad. Tras el asesinato, Rodríguez se entregó voluntariamente en la comisaría de Ourense, donde confesó lo ocurrido.

La Fiscalía había solicitado inicialmente 33 años de cárcel, pero el acuerdo alcanzado rebajó la pena a 25 años, además de imponerle la pérdida de la patria potestad, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de sus hijos y la expulsión de Baiona durante 30 años.

La sentencia también contempla una indemnización de 525.000 euros para los hijos y los hermanos de la víctima, en reconocimiento al daño psicológico causado por presenciar el asesinato.

El crimen provocó una gran movilización social en Baiona, con un multitudinario funeral en la Colegiata y numerosas concentraciones de repulsa contra la violencia de género.