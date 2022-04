¿Sancionarán a Iago Aspas? Precedentes preocupantes

El "Cucho" Hernández fue sancionado con cuatro partidos por decir "hasta el árbitro sabe que no fue penalty. Fue irrespetuoso con nosotros durante todo el partido". En el club vigués También el ex técnico del Cádiz Álvaro Cervera resultaó castigado por unas declaraciones en rueda de prensa, pero finalmente su recurso ante el TAD fue atendido y no llegó a cumplir ningún partido de sanción. Un hipotético castigo a Aspas por cuatro partidos podría ser recurrido ante Apelación y, en última instancia, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo cual dilatará el proceso hasta el punto de que, en caso de no ser exculpado, podría llegar a cumplir la sanción la próxima temporada. El articulado a este respecto habla de una sanción de entre 4 y 12 partidos.