Nuevos paros en Vitrasa. El comité de empresa denuncia la negativa de la empresa a negociar un nuevo convenio colectivo. Afirman los representantes sindicales que no hay negociaciones porque la empresa les ha comunicado que mientras el concello no indemnice a Vitrasa por las pérdidas sufridas durante la pandemia ( que estima en 14 millones de euros) no pueden hacer frente a las pretensiones sindicales. En declaraciones a Onda Cero Vigo, el presidente del comité de empresa, Imanol Arnoso, afirma que su exigencia es que en el nuevo convenio colectivo se tenga en cuanta la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido al alto IPC.