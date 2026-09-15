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El Camino Portugués por la Costa podría alcanzar este año los 100.000 peregrinos

A día de hoy 83.000 caminantes ya han recogido su Compostela tras pasar por Vigo y en breve se superarán los 89.000 peregrinos, cifra alcanzada en 2025.

Luis Cerdeira

Vigo |

Mochila de peregrino

El 80 % de los peregrinos que hacen el camino portugués por la costa son extranjeros, encabezando la lista los norteamericanos y los italianos, seguidos por alemanes y polacos. Desde que fue declarado oficial, en 2016, ya realizaron el camino portugués por la costa más de 350 mil peregrinos. Para la delegada de la Xunta en Vigo es una cifra lo suficientemente importante para que el alcalde reconozca el potencial de la ruta y permita, por ejemplo, señalizarlo, evitando de esta forma que la personas que lo realizan se pierdan a su paso por la ciudad viguesa.

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