La rúa de Puente la Reina reabre al tráfico tras una remodelación que mejora la calidad del espacio público y las redes de servicios públicos

La calle Puente La Reina reabrió este viernes al tráfico tras una remodelación que mejora la calidad del espacio público y las redes de servicios públicos. El presupuesto de ejecución fue de 493.294,01 € y los inicios de los trabajos se remiten al mes de mayo.

La semana pasada, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Obras, Xesús Domínguez, acompañados de responsables de la obra y técnicos del servicio acudieron hasta Puente la Reina para comprobar la evolución de los trabajos. La regedora compostelana ha valorado esta "remodelación importante" que significa una mejora de la accesibilidad y la funcionalidad de la zona.

De hecho, se ha mejorado la accesibilidad y la funcionalidad de la calle, reorganizando el espacio disponible y manteniendo un carril único de circulación. Las nuevas aceras son más amplias y con un pavimento más accesible y sin resaltes o discontinuidades. En la intersección con otras calles, también se acortarán los puntos de cruces con pasos de peatones sin desniveles para mejorar la accesibildiad y la seguridad.

Por otra parte, también se ha mejorado la calidad ambiental del espacio colocando una faja de vede continua en toda la calle que aumenta el verde urbano, añadiendo nuevos ejemplares arbóreos, de una forma más ordenada y continua, que mejorará la calidad y la habitabildiad del espacio de esta calle.

Otro de los objetivos de esta obra ha sido renovar las redes de servicios públicos. Así se ha realizado el mantenimiento de la red de abastecimiento existente y se ha implandido una nueva red de saneamiento separativo y la infraestructura necesaria para el enterrado de los cablajes de telecomunicaciones.

Los materiales que se emplearon en esta obra son coherentes con las reformas que se hicieron en calles cercanas, como la calle de Quiroga Palacios o Batalla de Clavijo.

Sesiones informativas

Al comienzo de los trabajos se han celebrado sesiones de información con la vecina social y se han puesto a su disposición canales específicas para atender las cuestiones relacionadas con esta obra. (Tanto de los servicios técnicos del Ayuntamiento como de la empresa contratista). Se han recibido varias peticiones y fueron atendidas por el personal técnico.

Esta obra forma parte de las actuaciones que estamos acometiendo en los barrios de la ciudad para regenerar el espacio público, como se está ejecutando también en la calle de García Lorca o en el barrio de Pontepedriña.