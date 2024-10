PP y PSOE critican que el gobierno local cambiase las luminarias del Campus Sur en contra del dictamende la comisión asesora del casco histórico y el arquitecto municipal

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás señala en ONDA CERO que "ata o de agora as licencias de obras non se tramitan en Tráfico, alí se otorga a licencia de ocupación de vía pública" y aunque se abre la posibilidad de que se pueda estudiar agilizar los trámites burocráticos tal y como reclamaban vecinos de Casco Histórico o Vite en los últimos días. Lestegás destacó el incremento "de 122 a 215 licencias de obra en Santiago nos últimos meses"

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla lamenta en ONDA CERO que pese a los dictamenes desfavorables dse la comisión asesora de casco histórico y el arquitecto municipal el gobierno realizó un cambio de luminarias en la Residencia y señala que "si el gobierno local fuese un bolero sería el bolero del desprecio" tras el cambio de 136 luminarias históricas del campus Sur.

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños se muestra sorprendido de que el gobierno local cambiase las luminarias de la Residencia "e non se faga caso do dictamen da comisión do casco histórico" porque ""cómo se vai sentir un veciño que queira cambiar a sua ventá ou a súa porta no casco histórico" si el gobierno local no atiende los requerimientos de la comisión

El concejal de Mobilidade Xan Duro, con respecto a las licencias de obras señala que "unha cousa é presentar a licencia e outra presentala correctamente" lo que modifica el tiempo de los trámites. Xan Duro explica que la licencia de ocupación de vía pública para una obra "exixe un informa da Policía Local por motivos de seguridade e tráfico" y añade que "houbo unha pequena acumulación de solicitudes de licencias por falla de persoal e xa está solventado"