El presidente de la Xunta Alfonso Rueda sugiere que "si hay tasa" Santiago debería dar por "solucionados" los problemas con el turismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado, un día después de asegurar que él no ve "inconveniente en aprobar una tasa turística", que si finalmente esta se aprueba, entiende que el gobierno local de Santiago, el único que la ha pedido, tendría que dar por "solucionados los problemas" vinculados a la afluencia de visitantes.

En declaraciones a los medios, Rueda ha apuntado que las "razones" que aduce el gobierno que dirige Goretti Sanmartín (BNG) para pedir la implantación de una tasa turística se basan en que "es necesariao tener una financiación para cubrir los gastos derivados de la afluencia turística, que tiene muchos beneficios".

En esa coyuntura, a la espera de que la Xunta 'oficialice' su respuesta al gobierno local de Santiago (en una reunión prevista para este viernes), el presidente gallego ha reiterado que ve "lógico" que si se llega a establecer una tasa turística sea "para atender esas necesidades derivadas de la afluencia turística".

"Esto debería quedar claro", ha esgrimido, antes de insistir en que la habilitación legal autonómica partiría de la Xunta y luego decidir cada ayuntamiento si establece la tasa o no. "Y si se establece, eso también implica unas responsabilidades", ha apostillado.

Finalmente, ha remarcado que hasta el momento el Ayuntamiento de Santiago ha apuntado a la tasa turística como "la solución" a determinados problemas ligados con esta actividad. "Es el único que lo propuso, así que entiendo que, si finalmente hay tasa, deberían quedar solucionados y tendría que responsabilizarse", ha zanjado.

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que "é extraño que nesta reunión coa importancia que ten a taxa turística non estea o presidente da Xunta" en relación a la convocatoria para este viernes entre Xunta de Galicia y Concelo de Santiago para abordar la posible implantación de la tasa turística en Compostela. Sanmartín añade que "non deixa de sorprendernos que nos convoque a Xunta e o presidente esté ausente" que no esté presente el presidente de la Xunta, que este viernes tiene previsto viajar a Madrid para reunirse con el Presidente del Gobierno. Así y todo, la alcaldesa compostelana indica que "o Concello vai a estar presente" en la reunión en la que previsiblemente estará el máximo responsable de Turismo e Galicia Xosé Manuel Merelles. Sanmartóin explica que en el proceso de presentación de la tasa turistica por parte del Concello0 "tivemos que refacer a proposta" al tiempo que añade "esperemos que a reunión sexa satisfactoria"