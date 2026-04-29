La Policía Nacional tendrá una sede provisional en el barrio de Santa Marta mientras se rehabilita la Comisaría de Rodrigo de Padrón

Onda Cero Radio ha podido saber que parte de las dependencias de la Comisaría de Policia Nacional se trasladarán en unos días a un local de amplias dimensiones en el entorno del parking disuasorio de Santa Marta. Se trata de un local en alquiler, tal y como avanzó en ONDA CERO María Teijeiro, en el que no habría que hacer reforma y en donde realizó sus servicios hasta hace poco una empresa que se trasladó al Polígono. Así y todo, fuentes policiales indican que el próximo Xacobeo 2027 el Cuerpo Nacional de Policia realizará sus servicios en Santa Marta, en donde está previsto el traslado de la oficina del DNI, a Fontiñas en donde se encuentra la Policia Autonómica y el edificio anexo a la actual Comisaría en Rodrigo de Padrón. Fuentes de ls Polciia consultadas lamentan que desde el ministerio de Interior no se trasladen recursos y fondos necesarios para la rehabilitación de la Comisaría tras el incendio del pasado 12 de febrero