El gobierno local cree que "hay margen de mejora" en el alumbrado público aunque destaca la instalación de nuevos puntos de luz y se atienden las quejas y sugerencias de los vecinos

El concejal de Obras Xesus Domínguez señala en ONDA CERO que "hai marxe de mellora " en el alumbrado público de Santiago y que desde su departamento se están atendiendo todas las peticiones y sugerencias de los vecinos. Domínguez recuerda "a reposición de todas as luminatrias por led" donde se está "dando uniformidade e temperatura de cor" para lo que se instalaron "3.000 no rural e zonas periféricas e 2.7000 na zona centro da cidade". Domínguez, con respecto a los puntos de luz que se encuentran por encima de las hojas de los árboles "se están revisando todas as suxestións e queixas".

Domínguez insiste que se realizaron trabajos de mejora del alumbrado en la rúa do Hórreo, a praza da Nosa Señora da Mercé de Conxo "e paneles solares en puntos aillados da cidade e no Tras Paxonal".

Sin embargo, Xesús Domínguez a punta que "ás veces contrasta un exceso de iluminación nalgún punto ou escaparate que provoca a sensación de oscuridade" con lo que defiende que "hai que unificar os niveis de alumeado".

Los grupos de la oposición el socialista y el popular insisten en que la situación del alumbrado público en la ciudad es malo y reclaman mejoras del alumbrado público en Compostela