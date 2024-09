Las ANPA´s de Santiago se muestran "preocupadas por el inicio del curso escolar en Compostela con el corte por obras en la rúa Pombal: "nos vamos a atropar cun problema bastante gordo"

El presidente del ANPA del Pío XII Borja Suárez se muestra en ONDA CERO "preocupado" por el inicio de curso la próxima semana con la rua do Pombal cerrada al tráfico. Suárez recuerda que "é unha zona con bastante confluencia de tráfico, especialmente nas horas de entrada e saida dos colexios". Suárez cree que "nos vamos a atopar cun problema bastante gordo" y "espero que cando comence o colexio esté aberto o tráfico o tramo entre campo do Cruceiro do Gaio e o Pombal". Borja Suárez lamenta que se les pida a los padres y madres "paciencia" cuando "temos moi pouco tempo para conciliar"

El presidente del ANPA del Raiña Fabiola Gonzalo González también se mostyraba en ONDA CERO "preocupado" por el inicio de curso la próxima semana y la rua do Pombal cerrada al tráfico y "porque moitas familias van ter que acudir dende diferentes puntos da Alameda, só que se hai moi mal tempoo e se ten que pechar o parque, van ter que ir por San Clemente dando un rodeo moi grande". Gonzalo González también recuerda que muchos escolares vienen desde otros puntos de Santiago e incluso alrededores y los padres y madres llegan a Santiago en sus vehículos