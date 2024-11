La alcaldesa de Santiago asegura que "la iluminación de Navidad viene dada por los recursos que tenemos y se intenta llegar a todos los espacios"

La alcaldesa de Santiago señala en ONDA CERO que "o primeiro é a seguranza da xente" con respecto a la caída de uralitas de un edificio en Vista Alegre que provoca el corte parcial de una acera desde hace meses. Goretti Sanmartín señala que "están pendentes na Policia Local de Santiago e nos Bombeiros para ver que acontece dende o punto de vista urbanístico" e insiste en que "actuaremos coa prevención máxima".

Por otra parte la alcaldesa compostelana reitera que "é intención municipal recuperar elementos históricos da cidade" en referencia a la histórica farola de la explanada de la estación de ferrocarril que fue retirada por las obras de la estación intermodal y que está pendiente de su restauración y de ubicación que habría que estudiar en otro punto de Santiago.

Sanmartín, que invitaba a los compostelanos al encendido del alumbrado navideño "ás 18.30 horas o vinceiro venres cun acto que comenzará en dous puntos, en Carreira do Conde e Porta do Camiño para confluír sobre as 19.00 horas na praza do Obradoiro". Una programación navideña en Santiago con 300 actos y, con respecto a la iluminación navideña en Compostela "a iluminación ven dada polos recursos que temos se intenta chegar a todos os espazos"

Fialmente Goretti Sanmartín, con respecto al último pleno en el que se debatieron los fondos next generation señala que "o PP non ten compromiso coa cidade nin responsabilidade" y añade que "nunca pasou antes" y califica de "infraestructuras necesarias para a cidade como son as obras nos polideportivos de Vite e Santa Isabel, a Plataforma Loxística é fundamental para a dinamización económica" al tiempo que añade que "apostar por un modelo de comedores escolares e facer unha cociña é unha reclamación das Anpas" aunque señala que "non haberá mudanza nas relacións co PSOE