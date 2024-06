Aitor Bouza, secretario xeral del PSOE de Santiago: "A quien le corresponde ahora actuar es a la ejecutiva provincial, todos nos comprometemos a seguir las normas"

El secretario xeral del PSOE de Santiago Aitor Bouza señala en ONDA CERO que “a quen lle corresponde actuar é a executiva provincial e ós órganos superiores” tras la apertura de expediente por parte del PSOE compostelano a los seis concejales socialistas que se saltaron la disciplina de voto en el pleno que finalmente aprobó la ordenanza de las VUT con el voto favorable del grupo socialista. Aitor Bouza se mostró “un pouco sorprendido” tras la decisión de los concejales compostelanos de no seguir la indicación de abstenerse en el pleno tal y como ordenó la dirección del PSOE compostelano y añade que “nós temos o argumentario e por responsabilidade tiñamos que seguir o discurso do Goberno e grupo socialista porque non queríamos ter un revisionismo” en el ámbito de las viviendas de uso turístico.

Bouza añade que “todos nos comprometemos a seguir as normas” en referencia a los estatutos del partido y “ninguén está por encima de ninguén” y con respecto a la relación entre agrupación local del PSOE y grupo municipal “ a comunicación amesma”. Aitor Bouza comenta que la reorganización del personal eventual del grupo socialista en el Concello de Santiago “responde a unha organización interna e para comenzar setembro cun novo equipo”