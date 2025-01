Lluvias torrenciales en Santiago caídas en unos 10 minutos provocan un reguero de incidencias e inundaciones

En Santiago hubo inundaciones en diversos puntos como en la vía Edison, en donde diversos particulares explicaron sobre las 7,45 horas que estaban encima de sus vehículos porque la altura del agua era considerable, lo que obligó a intervenir a los bomberos municipales. También hubo anegamientos en la rotonda de O Vieiro, en Fontiñas, así como en el entorno de la estación intermodal y la parte baja del centro escolar compostelano Divino Maestro, en la calle de Blanco Nájera, por lo que los niños tuvieron que volver a casa. Se registraron grandes inundaciones en la Via Edison en el polígono del Tambre en donde el conductor de un vehículo terminó en el techo del coche antes de abandonarlo en medio de una gran bolsa de agua. En Entrerrios y Galeras se produjeron grandes bolsas de de agua así como en la carretera de San Lourenzo. En Pelamios resultó inundada la entrada de la capilla de Nuestra Señora de la Fuente, la zona de las mesas de ping pong y el agua entró en varias viviendas al igual que en Ponte Pereda en donde un vecino lamentó la falta de limpieza del río que provocó que de nuevo su vivienda resultase inundada.

Los bomberos de Santiago realizaron un total de 25 intervenciones desde las 5:30 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía, veinte de ellas para atender asolaciones y balsas de agua tanto en la vía pública como en propiedades privadas.

En concreto, el servicio actuó por asolamientos en viviendas de la calle Trinidad, Brañas de Sar, Castrón Docro, Castiñeiriño, Pelamios y Hortas; y en garajes de San Martiño, Silvouta, Galeras, Sar y Entrerríos. Los bomberos también realizaron salidas por anegos en el Vieiro, calle Murcia, Blanco Nájera, Maestra Victoria Míguez, Lamas de Laraño, Viso de Arriba, SC-20, Gonzalo Torrente Ballester, y Vía Edison. Por último fue preciso actuar para la retirada de árboles en la calle de Elena Quiroga de Abarca y calle de las Estrellas; y ayer de pancartas caídas en la calle de la Raxeira

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que esta mañana entre las 6.30 y las 8.00 horas “tivemos un momento de intensidade de chuvia moi grande” y “superaronse todas as previsións de alerta amarela no que se agardaba unha precipitación de 1º2 litros por me tro cadrado e se superaron os 30”. Sanmartín comenta que “o certo é que as previsións fallaron aínda que nós xa tiñamos os parques pechadops dende onte pola tarde”. La alcaldesa compostelana explica que “ás 8.00 horas caeu un forte fronte de chuvia que causou problemas no rural, desbordamento do río Sar en varios puntos, cortes de luz e se está traballando por parte da brigada de Vías e Obras xunto coa Policía Local e Bombeiros” para reeestablecer la normalidad.

Goretti Sanmartín insistía en que “ningún sumideiro podía rexistrar tal cantidade de auga” y cree que los problemas de embolsamiento de agua en diferentes puntos de la ciudad “non é un problema de falta de limpeza”. Con respecto a la inundación de la vivienda de un vecino de Ponte Pereda que exigía la limpieza del río, Goretti sanmartín explica que “a limpeza dos ríos se fai de forma pertinente, en coordinación coa Xunta de Galicia” y añade que “hai determinada vexetación do río que debe estar.

Aunque el 112 Galicia no registró incidencias de consideración, se produjo el rescate de una mujer que quedó atrapada en su coche por el agua en el puente de Laraniño, en Laraño, poco antes de las 9,30 horas de la mañana. Los bomberos municipales tuvieron que intervenir para sacar del vehículo a la implicada, que se encontraba en buen estado. También participó la Guardia Civil de Tráfico.

El GES de Brión explica a Europa Press que se produjeron varias inundaciones de viviendas en la zona de O Cabo poco antes de las 8,00 horas, en lugares donde hay problemas recurrentes por el desborde de ríos, si bien alrededor de una hora y media después se había achicado gran parte del agua.

Por otra parte, en Lousame, una mujer tuvo que ser rescatada de su vehículo por el GES de Boiro: un río desbordado provocó que el coche fuese arrastrado por la corriente a lo largo de una pista forestal del lugar de Cernande, en Tállara. La implicada se encuentra en buen estado.

Por su parte, en Rois se han acumulado hasta 71,6 litros de lluvia por metro cuadrado; seguido de Lousame (67,3 litros por m2). Destaca también el episodio de unos minutos de tromba de lluvia que cayó poco antes de las 8,00 horas en Santiago.

El Consorcio Contra Incendios e de Salvamento A Coruña informa de que fue necesario evacuar a una familia de su domicilio en A Pobra do Caramiñal por el desbordamiento del río Lérez. Los bomberos de Ribeira trabajaron en un operativo en el cual las inundaciones de este afluyente del río Barbanza causaron daños materiales en el exterior y el interior del domicilio.