Gobierno y oposición en Santiago muestran su rechazo a centralizar todos los autobuses en la Intermodal y defienden la dársenade Xoan XXIII

El concejal de Mobilidade Xan Duro señala en ONDA CERO que centralizar todos los autobuses en la estación intermodal y que la darsena de Xoan XXIII no realice esta función no es lo más óptimo ya que "xeneraría un tráfico engadido anual de 11.000 buses camiño de Salgeuriños" desde la Intermodal. Xan Duro defiende que "a Dársena de Xoan XXIII permite que os buses descarguen e vaian logo ó aparcamento de Salgueiriños". Con respecto a las plazas de aparcamiento de la avenida de Xoan XXIII aindica que desde el gobierno se estudia la optimización de las plazas,, actualmente reservadas para residentes, pero vacías durante mucho tiempo a lo largo del día y no descarta que algunas sean de aparcamiento libre, plazas blancas

El vice portavoz municipal del PP José Antonio Constenla cree que la dátrsena de Xoan XXIII "responde a la necesidad de desembarco de personas de forma rápida en el centro de la ciudad y después los autobuses se dirigen al parking de Salgueiriños". Constenla defiende "un mayor número de aparcamientos de borde en Santiago y cree que "sería un despropósito llevar todos los autobuses a la Intermodal porque "sobrecargaría la ciudad". Constenla cree que es mejorable el sistema de plazas de aparcamiento de vehículos en la avenida de Xoan XXIII

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás cree que "non é adecuado misturar servizos regulares e discrecionais" en relación a llevar a la intermodal todos los buses. Lestegás, con respecto a las plazas de aparcamiento en Xoan XXIII cree que "hai que diversificar o perfil do usuario nestas prazas e que non sexan só para residentes"

El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte expresa "as miñas dúbidas se a dársena da estación de autobuses ten capacidade de absorver tan cantidade de autobuses". Con respecto a las plazas de aparcamiento actualmente solo para residentes en Xoan XXIII cree que "se poderían abrir a outros usuarios para optimizar o uso"