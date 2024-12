Chus Iglesias: "Si nos dejan de lado, el trabajo que estamos haciendo lo tendrán que hacer desde el ayuntamiento, necesitamos el local porque nos han dejado de lado"

Chus Iglesias señala en ONDA CERO que "necesitamos el local" porque "no tenemos ni agua ni luz y lo fueron dejando un poquito de lado" en referencia al local cedido en Pontepedriña por el anterior gobierno socialista que fue entregado a Paluso pero sin las mínimas condiciones para las necesidades de la asociación. Chus Iglesias recuerda que "el local no es mío, es para ayudar a la gente" y explica que "en mi casa tengo 8 arcones y acabo de recibir 600 kilos de comida que hemos pagado Serafín y yo y los tengo debajo de mi casa, y allí no lo puedo tener" Iglesias añade que "no necesito medallas, necesito que consideren que seguimos ahí por y para la gente" porque "si nos dejan de lado ese trabajo9 que hacemos nosotros, lo tendrán que hacer ellos", en referencia a loss concejales del Concello de Santiago.

Chus Iglesias hacía un llamamiento en ONDA CERO a la solidaridad y participación de los compostelanos un año más en la colaboración con las huchas que recaudan fondos para la cena y comida de Navidad del Paluso que este año cumple 30 ediciones