La alcaldesa de Santiago señala que "en breve" el Consorcio de Santiago iniciará intervenciones para rehabilitar el Arco de Mazarelos y la fuente de los caballos de Platerías

La alcaldesa Goretti Sanmartín señala que "Santiago ten demostrado que a desestacionalización cada vez é máis avanzada" en cuanto a la afluencia de visitantes a Compostela "cunha vida cultural, cocertos, gastronomía e teatro" y ahora en Semana Santa "co ciclo de Lugares e Organos que descubre sitios ocultos ou pouco visitados". Con respecto al descenso de un 5,5% del número de pasajeros el pasado mes de marzo en el aeropuerto de Lavacolla con respecto a marzo de 2024, Sanmartín explica que "é certo que a xente que ven cambiou o avión polo tren e a chegada da alta velocidade ía ter repercusión no aeroporto". Así y todo, Sanmartín insiste que "dende a Xunta temos que ir a un modelo de diálogo de leve á especialización dos tres aeroportos, sendo o máis competitivo o aeroporto de Lavacolla" y apuesta por "unhya especialización e máis competitividade".

Goretti Sanmartín destacaba que el Consorcio de Santiago acometerá "a través de unha intervención que comezará en breve" la restauración de monumentos como el arco de Mazarelos y la fuente de los caballos de la Plaza de Platerías y añade que "se está a facer un mantemento contínuo e obras de restauración dende fai tempo" y, en el caso de estos dos monumentos "as obras comezarán en breve e buscaremos máis fondos para que cada vez haxa máis elementos" que se puedan restaurar patra los que no se descarta actuar en las escalinatas de la Residencia que conectan con la Alameda o las de San Martín Pinario.

Goretti Sanmartín también se refería al parking del CHUS en donde "houbo un pequeno retraso na licitación que ten que facer a Xunta para o aparcamento e que ter que ver coa humanización". Goretti sanmartín señala que "estase traballando para comezar en Volta do Castro e no aparcadoiro". Con respecto a la obra de la rua do Pombal Goretti Sanmartín cree que "peravele a felicitación dos veciños" porque "ninguén pode dicir que non mellorou de como estaba antes" y destaca que además se mejoraron las tuberías "e unha posta ó día profunda" y aunque "é unha situación magnífica" la conseguida en O Pombal "pode ir mellorando" en relación a las reclamaciones de los vecinos sobre el paso y parada de vehículos y sobre como será las próximas semanas con la llegada del transporte público "e os tres puntos de contenedores e non poñelos a pe de rúa". Goretti sanmartín añade que "continuaremos este modelo do Pombal como vai ser en Puente la Reina e tamén en Xeneral Pardiñas"