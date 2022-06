José Miñones, delegado do Goberno, na Brújula de Galicia

«A A6 require priorizar a seguridade; ninguén vai acurtar prazos por urxencias políticas»

Entrevista na Brújula de Galicia de Onda Cero unha semana despois do colapso do viaducto da A6. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, explica que «desde o primeiro día estamos traballando con grandes medios técnicos» e insiste en que o prioritario é garantir a seguridade na zona. Descarta a creación dunha comisión ou grupo de traballo, tal e como solicitan desde a Xunta e o BNG. No programa Miñones tamén adianta os aspectos fundamentais da campaña de tráfico de cara ao verán. Nas últimas horas houbo reunión da Comisión Autonómica de Tráfico e Seguridade Viaria.