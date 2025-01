Lores viaxa a Madrid para axilizar a cesión da N-550 e a continuidade do paseo de Marín

Esta reunión queda enmarcada baixo o paraugas dos distintos acordos pactados durante a investidura do actual presidente do Goberno, acordos nos que se contou coa participación da actual senadora do BNG, Carme da Silva. «Un dos acordos logrados foi o compromiso a continuar o nomeado paseo. A isto tamén se lle uniu a solicitude que presentamos o día 30 de setembro do pasado ano para a cesión da estada N-550 desde Pasarón até Alba». O rexedor quere afondar nestes dous asuntos e solicitar información sobre o estado das alternativas á hora de acometer o paseo a Marín, no tramo que foi adxudicado no seu día para finalmente ficar paralizado até o día de hoxe. «Costas transferiu este asunto ao Ministerio de Transportes e queremos ver como está este asunto, xa que a idea era resolver as inundacións na coñecida como autovía de Marín», indicou.