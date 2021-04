El gobierno de la capital exige a la Xunta mantener abierta la escuela unitaria de Verducido

LEER MÁS Pontevedra

Pleno de la corporación municipal de Pontevedra. Entre las mociones destaca una presentada por el BNG y PSdeG, exigiendo el mantenimiento de la escuela de primaria en la parroquia de Verducido. Para el gobierno local, el teniente de alcalde y concejal de educación de Pontevedra, Agustín Fernández, resulta “incoherente e improcedente” la decisión de cerrar una escuela unitaria como la de Verdecido cuando se trata apostar, desde el gobierno gallego, por políticas para fijar población en el rural.

El PP defendió la medida adoptada por la Xunta de Galicia, argumentando la falta de niños y niñas matriculados en la escuela. Según Rafa Domínguez, no es viable mantener un centro con tan pocos alumnos ocupando las aulas. Apunta a que con tres niños se hace muy difícil seguir con una escuela operativa. Y advirtió que la falta de menores también puede redundar en una deficiente socialización.

Los populares lamentan no poder apoyar la moción de los dos grupos de gobierno BNG-PSdeG. Dicen entender las inquietudes de los padres y madres afectados por el cierre de esta escuela. Pero su voto en contra responde a que la moción no coincide con los criterios básicos de los populares sobre este asunto porque el presidente de la Xunta no es el responsable de esta situación. Domínguez atribuye esta realidad a un abandono del gobierno municipal de las parroquias del rural.

Por su parte, la consellería de educación confirmó que la escuela de Verducido va a seguir funcionando como centro de infantil. Todo el alumnado que pase a primaria tendrá garantizado su escolarización en las plazas disponibles en el centro de adscripción (CEIP Santo André de Xeve) o en centros otros próximos.