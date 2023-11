Cántamo… en galego!

Os Tremendos Anos 20 de Dios Ke Te Crew

Conversamos con Jamas de “Dios Ke Te Crew”, a banda máis emblemática do hip hop galego que celebrará o vindeiro 2 de decembro os seus vinte anos sobre os escenarios por todo o alto: Santiago acollerá, entre as 19.30 e as 05.00h, unha xornada maratoniana de concertos e actuacións nas que DKTC se acompañará de artistas da escena musical galega. A banda bautizou a súa festa como “Tremendos Anos 20” e as entradas xa están esgotadas desde hai quince días.