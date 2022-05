Vilagarcia prepárase para recuperar unha das súas principais tradicións: as festas de Santa Rita. Tras dous anos de pandemia, con elevadas limitacións ou suspensión do evento lúdico e cultural, chega o momento de renacer cunha interesante proposta que encherá de vida as rúas da vila ao longo dos próximos días 20, 21 e 22 de maio.

(Entrevista íntegra con Sonia Outon, concejala de cultura de Vilagarcia)