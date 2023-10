Máis de Un Pontevedra

Samaín Briz: Volve o Samaín máis grande de toda Galicia!

O 31 de outubro a partir das 18.00 horas, temos unha cita terrorífica na Finca de Briz do Concello de Marín. Conversamos coa concelleira de festas, Marián Sanmartín, para coñecer as novidades e toda a programación do “Samaín Briz”: dúas rutas do medo, estacións do terror espalladas por toda a finca, espectáculos durante toda a tarde-noite, un Pequesamaín para os máis pequerrechos da casa e postos de lambetadas