Máis de Un Pontevedra

O Salón do Libro de Pontevedra abre as portas este 1 de marzo celebrando 25 anos de vida

Conversamos co concelleiro de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, para coñecer os detalles da nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil que este venres, 1 de marzo, abre as súas portas no Pazo da Cultura.