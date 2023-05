Máis de Un Pontevedra

Ribadumia estrea o mes de xuño celebrando os 50 anos da Festa do Viño Tinto do Salnés

Conversamos co alcalde en funcións de Ribadumia, David Castro, para coñecer o programa festivo da L Festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas.