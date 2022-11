Máis de Un Pontevedra

Pontevedra segue reivindicándose como "Capital Gastro" con Etiqueta Negra e Ponte de Tapas

Pontevedra aspira a converterse en Capital Española da Gastronomía 2023, un obxectivo enmarcado dentro do proxecto Pontevedra Capital Gastro, impulsado pola concelleira Yoya Blanco, co que a nosa cidade pon en valor a calidade dos seus produtos e o talento da súa cociña. Proxecto estratéxico promovido por Turismo de Pontevedra do que hoxe falamos coa concelleira Blanco, mentres descontamos os días para inaugurar unha nova edición de Etiqueta Negra. Coñecemos destalles con Vanessa L. Chousa desde a organización.