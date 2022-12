Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (16-01-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día e presentando a función solidaria para a "Asociación Cáncer de Mama Metastásico" que organiza Araceli Oubiña o 8 de febreiro no Teatro Principal de Pontevedra. Convidamos á empresaria, libreira e editora Mercedes Corbillón a unha entrevista persoal no Hotel Rías Bajas. Ademais, completamos o programa falando de diversidade sexual coa concelleira de Igualdade de Pontevedra, Paloma Castro.