Poio programa un verán cheo de festas desde o San Xoán en xuño ata A Merced en setembro

A Concellería de Festexos de Poio, dirixida polo nacionalista Xosé Luís Martínez, xa ten practicamente pechada a programación do Verán en Poio, que comezará o día 22 de xuño, co inicio das Festas de San Xoán, e se prolongará ata finais de setembro coas Festas da Merced. Conversamos con el no programa para coñecer todos os detalles