“As mulleres que opinan son perigosas” volven o 15 e 16 de marzo ao Teatro Principal de Pontevedra

​Catorce profesionais do xornalismo e da opinión subirán este ano ao escenario do Teatro Principal de Pontevedra na sétima edición do foro “As mulleres que opinan son perigosas”. Celebrarase o 15 e 16 de marzo con Olga Viza e Lucía Méndez entre as convidadas. Conversamos con Diana López Varela desde a organización para coñecer todos os detalles e novidades.