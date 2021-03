Más de Uno Pontevedra

Mosquera: "Os concellos teñen que dar un paso adiante na xestión dos seus residuos con novas ordenanzas que bonifiquen á cidadanía"

Conversamos co vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, sobre a nova etapa do ‘Revitaliza’ que pasa a ser un servizo propio da Deputación e unha proposta “non voluntarista” para os Concellos da provincia. (Foto do archivo)